Помогите прошу(((( составьте предложения 1)қызмет түрлерімен танысу. 2)келісім бойынша уақытын белгілеу. 3)ақылы қызметтерді таңдау.

Қазақ тiлi
Помогите прошу(((( составьте предложения 1)қызмет түрлерімен танысу. 2)келісім бойынша уақытын белгілеу. 3)ақылы қызметтерді таңдау.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сіздің мекеменің қызмет түрлерімен танысуға болама? 2. Сен олармен келісім бойынша уақытын белгілеуің керек. 3. Жұмыс сапалы орындалу үшін ақылы қызметтерді таңдау керек.
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