Помогите прошу(((( составьте предложения 1)қызмет түрлерімен танысу. 2)келісім бойынша уақытын белгілеу. 3)ақылы қызметтерді таңдау.
Қазақ тiлi
Помогите прошу(((( составьте предложения 1)қызмет түрлерімен танысу. 2)келісім бойынша уақытын белгілеу. 3)ақылы қызметтерді таңдау.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сіздің мекеменің қызмет түрлерімен танысуға болама? 2. Сен олармен келісім бойынша уақытын белгілеуің керек. 3. Жұмыс сапалы орындалу үшін ақылы қызметтерді таңдау керек.
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