Что размножается вегетативно 1)посев шпината 2) пикировка капусты 3) деление георгина 4)посев гороха
Биология
Что размножается вегетативно 1)посев шпината 2) пикировка капусты 3) деление георгина 4)посев гороха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю,пикировка капусты
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