К завтрашнему дню нужно составить план по Дубровскому, написать сочинение по произведению с присутствием цитат. Пожалуйста, помогите. Времени совсем нет! Я даже не читала ещё. Напишите хотя бы примерно, я подправлю потом сама. ...

Литература

К завтрашнему дню нужно составить план по Дубровскому, написать сочинение по произведению с присутствием цитат. Пожалуйста, помогите. Времени совсем нет! Я даже не читала ещё. Напишите хотя бы примерно, я подправлю потом сама. Заранее спасибо.

Автор: Гость