К завтрашнему дню нужно составить план по Дубровскому, написать сочинение по произведению с присутствием цитат. Пожалуйста, помогите. Времени совсем нет! Я даже не читала ещё. Напишите хотя бы примерно, я подправлю потом сама. ...
Литература
К завтрашнему дню нужно составить план по Дубровскому, написать сочинение по произведению с присутствием цитат. Пожалуйста, помогите. Времени совсем нет! Я даже не читала ещё. Напишите хотя бы примерно, я подправлю потом сама. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(сочинение) В общем, напиши чему учит ^Дубровский^ ( Разбираться в людях, не делать поспешных выводов и действий, не предавать друзей, не быть мстительным) Напиши про судьбу каждого из героев (Владимир Дубровский - сбежал, Марья Троекурова - вышла замуж за Верейского, Андрей Дубровский - скончался)
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