Некий человек подрядился поставить 950 кирпичей, и поставил их в два дня, причём во ??торой день поставил 356 кирпичей меньше. Желательно знать, сколько кирпичей поставил в каждый день?

Математика

Некий человек подрядился поставить 950 кирпичей, и поставил их в два дня, причём во ??торой день поставил 356 кирпичей меньше. Желательно знать, сколько кирпичей поставил в каждый день?

Автор: Гость