Некий человек подрядился поставить 950 кирпичей, и поставил их в два дня, причём во ??торой день поставил 356 кирпичей меньше. Желательно знать, сколько кирпичей поставил в каждый день?
Математика
Некий человек подрядился поставить 950 кирпичей, и поставил их в два дня, причём во ??торой день поставил 356 кирпичей меньше. Желательно знать, сколько кирпичей поставил в каждый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(950-356):2=247(к)-в 1 день. 347+356=703(к)-во 2 день. Проверка:703+247=950(к)-всего. Ответ:247 кирпичей,703 кирпича.
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