Морфологический разбор слова дымящие

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Морфологический разбор слова дымящие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 причастие.,н.ф-дымящий,обозначает признак по действию,от глагола дымить 2 морфологические признаки: пост:действительное,наст.время,несоверш.вида,невозвратное непост:полн.ф,мн.ч,И.п синтаксическая роль: определение
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