Морфологический разбор слова дымящие
Русский язык
Морфологический разбор слова дымящие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 причастие.,н.ф-дымящий,обозначает признак по действию,от глагола дымить 2 морфологические признаки: пост:действительное,наст.время,несоверш.вида,невозвратное непост:полн.ф,мн.ч,И.п синтаксическая роль: определение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Допишите предложения. Zumrad has eight planes. Lucy has .... dolls. Harry has .... cars. Jasur has .... kites. Zarina has .... teddy bear...