Укажите города с численностью населения более 10 млн чел. в Западной Европе

География
Укажите города с численностью населения более 10 млн чел. в Западной Европе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет таких ГОРОДОВ в западной Европе....Москва более 12 млн.Лондон более 8 млн, но это не Западная Европа!
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