Помогите пожалуйста написать сочинение на тему " любимый уголок природы " СРОЧНО!!!

Гость: Гость:

У каждого человека есть любимое место где он может посидеть, отдохнуть, подумать. Хорошо, если это на свежем воздухе. Можно на опушке леса, можно в деревне, а можно и просто в парке на лавочке. Главное, что бы в этом уголке природы человек чувствовал себя комфортно. Природа сама по себе и так дает силы человеку. А в родом уголочке еще и вдохновляет.