Помогите пожалуйста написать сочинение на тему " любимый уголок природы " СРОЧНО!!!
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Помогите пожалуйста написать сочинение на тему " любимый уголок природы " СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого человека есть любимое место где он может посидеть, отдохнуть, подумать. Хорошо, если это на свежем воздухе. Можно на опушке леса, можно в деревне, а можно и просто в парке на лавочке. Главное, что бы в этом уголке природы человек чувствовал себя комфортно. Природа сама по себе и так дает силы человеку. А в родом уголочке еще и вдохновляет.
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