Решите пожалуйста (895-29+498)×46
Математика
Решите пожалуйста (895-29+498)×46
Ответ(ы) на вопрос:
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1) (895-29+498) х 46 ; 2) 1364 х 46 = 62744
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