Подскажите пожалуйста в каком слове третий звук мягкий согласный. слова для справок- лыжи, поляна, огоньки, зацепить? Пожалуйста срочно?!!

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Подскажите пожалуйста в каком слове третий звук мягкий согласный. слова для справок- лыжи, поляна, огоньки, зацепить? Пожалуйста срочно?!!

Автор: Гость