Подскажите пожалуйста в каком слове третий звук мягкий согласный. слова для справок- лыжи, поляна, огоньки, зацепить? Пожалуйста срочно?!!
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Подскажите пожалуйста в каком слове третий звук мягкий согласный. слова для справок- лыжи, поляна, огоньки, зацепить? Пожалуйста срочно?!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что поляна ._.
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