Помогите пожалуйста при прикосновении к горячиму в ........подаётся сигнал больно мозг принимает сигнал передаёт мышцами команду. ......
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Помогите пожалуйста при прикосновении к горячиму в ........подаётся сигнал больно мозг принимает сигнал передаёт мышцами команду. ......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При прикосновении к горячему в рецепторы температурной чувствительности подаётся сигнал больно.Мозг принимает сигнал передаёт мышцами команду на их сокращение и отдергивание руки от горячего
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