Синтаксический разбор предложений. в избах красным огнем горят лучины. небо застилается ровной пеленой свинцового цвета. осенью тяжелые гроздья рябины покрывают деревце. бусинки капель унизывали сухие нижние ветки елей.

Гость: Гость:

1) В избах - обстоятельство Красным - определение огнем - дополнение (не уверена) горят - сказуемое лучины - подлежащее 2) Небо - подлежащее застилается - сказуемое ровной - определение пеленой - дополнение свинцового - определение цвета - хз, дополнение наверно 3) Осенью - обстоятельство тяжелые - определение гроздья - подлежащее рябины - дополнение покрывают - сказуемое деревце - дополнение 4) Бусинки - подлежащее капель - дополнение унизывали - сказуемое сухие - определение нижние - определение ветки - дополнение елей - дополнение (не уверена)