Подскажите пожалуста кто оказался совратителем Оли в рассказе Бунина "Легкое дыхание"

Литература
Подскажите пожалуста кто оказался совратителем Оли в рассказе Бунина "Легкое дыхание"
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