Подскажите пример столбиком лучше фото чтобы было показыно где занимать и т.д пли?? срочно!!!!!!!!! вот пример: 900-695
Математика
Подскажите пример столбиком лучше фото чтобы было показыно где занимать и т.д пли?? срочно!!!!!!!!! вот пример: 900-695
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот .Точка над числом-это то ,что мы занимаем,а единичка-прибавляем занятое.
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