Подскажите пример столбиком лучше фото чтобы было показыно где занимать и т.д пли?? срочно!!!!!!!!! вот пример: 900-695

Математика

Подскажите пример столбиком лучше фото чтобы было показыно где занимать и т.д пли?? срочно!!!!!!!!! вот пример: 900-695

Автор: Гость