Выполни умножения 495*142 262*360 153*402 320*450 составь свои произведения двух многозначеныых чисел. Используй нули в середине и в конце чисел

Математика

Выполни умножения 495*142 262*360 153*402 320*450 составь свои произведения двух многозначеныых чисел. Используй нули в середине и в конце чисел

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