Выполни умножения 495*142 262*360 153*402 320*450 составь свои произведения двух многозначеныых чисел. Используй нули в середине и в конце чисел
Математика
Выполни умножения 495*142 262*360 153*402 320*450 составь свои произведения двух многозначеныых чисел. Используй нули в середине и в конце чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(задание) 495*142=70290 262*360=94320 320*450=144000 (твои) 230*120=2700 102*503=51306 170*202=34340
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