Сколько тон кг и г в 2025000г даю 50 балов
Математика
Сколько тон кг и г в 2025000г даю 50 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 тонна=1000кг=1 000 000г 2 025 000г:1 000 000г=2,025т 2 025 000г = 2,025тонна 1кг = 1000г 2 025 000г:1 000г = 2025кг 2 025 000г = 2 025кг 2 025 000г = 2 025 000 г
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