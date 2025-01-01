Сколько тон кг и г в 2025000г даю 50 балов

Математика
Сколько тон кг и г в 2025000г даю 50 балов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 тонна=1000кг=1 000 000г       2 025 000г:1 000 000г=2,025т 2 025 000г = 2,025тонна   1кг = 1000г                                 2 025 000г:1 000г = 2025кг 2 025 000г = 2 025кг 2 025 000г = 2 025 000 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Подскажите какое предложение нужно установить что бы узнать пороль от wi fi для iOS P.S Телефон уже подключён к этому wi fi
Ответить
Українська мова
Які слова можно провідміняти та як?
Ответить
Информатика
Помогите пожалуйста : чему будут равны значения переменных а,б,с,х после выполнения алгоритма если при вводе их значения равны а=7 б=1 с=12 а:2...
Ответить
Математика
Найдите площадь фигуры.
Ответить
Математика
4мин- 10с сколько будет
Ответить