Подскажите какое предложение нужно установить что бы узнать пороль от wi fi для iOS P.S Телефон уже подключён к этому wi fi

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Подскажите какое предложение нужно установить что бы узнать пороль от wi fi для iOS P.S Телефон уже подключён к этому wi fi

Автор: Гость