В треугольнике авс угол с прямой вс 3 cos в 0.6 найдите ав

Алгебра
В треугольнике авс угол с прямой вс 3 cos в 0.6 найдите ав
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cosB=BC/AB6/10=3/ABAB=10*3/6=5

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