Что делают в октябре сезонные работы
Окружающий мир
Что делают в октябре сезонные работы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Убирают остатки урожая, а именно капусту.Перекапывают землю, сжигают листву, выкапывают саженцы, уничтожают зимующих в земле вредителей, вносят удобрения, сажают деревья
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