Железнодорожный состав доставил уголь часть угля увезли на 5 машинах по 42 каждый после в составе осталось 173 целых ц угля Сколько центнеров угля доставили железнодорожный состав

Математика
Железнодорожный состав доставил уголь часть угля увезли на 5 машинах по 42 каждый после в составе осталось 173 целых ц угля Сколько центнеров угля доставили железнодорожный состав
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42*5=210 ц угля увезли 210+173=383ц угля было в составе
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