Железнодорожный состав доставил уголь часть угля увезли на 5 машинах по 42 каждый после в составе осталось 173 целых ц угля Сколько центнеров угля доставили железнодорожный состав

Математика

Железнодорожный состав доставил уголь часть угля увезли на 5 машинах по 42 каждый после в составе осталось 173 целых ц угля Сколько центнеров угля доставили железнодорожный состав

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