Подскажите сказки Бианки! Пожалуйста. Очень Нужно!
Литература
Подскажите сказки Бианки! Пожалуйста. Очень Нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водяной конь Анюткина утка
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Выпишите только определения. *В Древнем Египте,например,Новый год праздновали в ??ачале лета, во время разлива Нила. #спасибо
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Двигаясь со скоростью 22км/ч, теплоход прошел 77 км. сколько километров пошел бы те??лоход за это время,если бы его скорость была 24 км\ч?