подскажитечто тако эллины

Гость: Гость:

Э́ллины (от греч. Έλληνες) — самоназвание греков. Название «греки» эллины получили от завоевавших их римлян. В современном русском языке слово «эллины» обычно используется для обозначения жителей Древней Греции, хотя так себя называют и современные греки.Впервые небольшое племя эллинов в южной Фессалии упоминается у Гомера. Там же их помещали Геродот, Фукидид, Паросский мрамор, Аполлодор. Однако Аристотель переносит древнюю Элладу вЭпир. По мнению Эдуарда Мейера, высказанному в работе «Geschichte des Altertums» (II т., Штутгарт, 1893), в доисторический период греки, занимавшие Эпир, были вытеснены оттуда в Фессалию и перенесли с собою в новые земли и прежние племенные и областные названия.Позднее генеалогическая поэзия (начиная с Гесиода) создала эпонима эллинского племени Эллина, сделав его сыном Девкалиона и Пирры, переживших великий местный потоп и считавшихся родоначальниками греческого народа. Та же генеалогическая поэзия создала в лице брата Эллина, Амфиктиона, эпонима Фермопильско-Дельфийской амфиктионии. Члены амфиктионии, связывая себя по происхождению с фтиотийцами, привыкли называть себя эллинами и распространили это название по Северной и Средней Греции, а дорийцы перенесли его в Пелопоннес.