Поезд отошёл от станции отправлен вечером в 19 ч 30мин и прибыл утром в 8ч 16мин. Сколько времени был в пути поезд?

Математика

Поезд отошёл от станции отправлен вечером в 19 ч 30мин и прибыл утром в 8ч 16мин. Сколько времени был в пути поезд?

Автор: Гость