Поезд отошёл от станции отправлен вечером в 19 ч 30мин и прибыл утром в 8ч 16мин. Сколько времени был в пути поезд?
Математика
Поезд отошёл от станции отправлен вечером в 19 ч 30мин и прибыл утром в 8ч 16мин. Сколько времени был в пути поезд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 00 - 19 30 = 4 ч 30 мин - до полуночи 4 ч 30 мин+8ч 16 мин = 12 ч 46 мин в пути
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