В треугольнике ABC проведена биссектриса AK. Найдите длину стороны AB, если BC= 3√2, BCA= 45°, а BAK= 15°
Математика
В треугольнике ABC проведена биссектриса AK. Найдите длину стороны AB, если BC= 3√2, BCA= 45°, а BAK= 15°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В треугольнике АКС:∠К = 90°, ∠Ф = 45°⇒∠С = 180-90-45 = 45° Значит, ΔАКС рбд, АК = КС = 3√2 2. По теореме Пифагора АС = √((3√2)²+(3√2)²) = √(18+180 = √36 = 6 3. По теореме синусов: ∠ВАС = 45*2 = 90° ВС/sinA = АВ/sinC АВ = ВС*sin45/sin90 АВ = (3√2*√2/2)/1 = 3*2:2 = 3
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