Поезд шёл со скоростью 54 км/ч ему на встречу выехал второй поезд со скоростью 72 км/?? расстояние между поездами 700м через какое время поезда встретяться.СДЕЛАЙТЕ ПЖ НА ЗАВТРА УМОЛЯЮ МОЛЮСЬ ЗА ВАС
Физика
Поезд шёл со скоростью 54 км/ч ему на встречу выехал второй поезд со скоростью 72 км/?? расстояние между поездами 700м через какое время поезда встретяться.СДЕЛАЙТЕ ПЖ НА ЗАВТРА УМОЛЯЮ МОЛЮСЬ ЗА ВАС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V₁=54 км/ч=15 м/с V₂=72 км/ч=20 м/с S=700 м V=V₁+V₂, V=15+20 =35 м/с t=S/V t= 700м :35 м/с=20 с Ответ: через 20 с
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