Поезд шёл со скоростью 54 км/ч ему на встречу выехал второй поезд со скоростью 72 км/?? расстояние между поездами 700м через какое время поезда встретяться.СДЕЛАЙТЕ ПЖ НА ЗАВТРА УМОЛЯЮ МОЛЮСЬ ЗА ВАС

Физика

Поезд шёл со скоростью 54 км/ч ему на встречу выехал второй поезд со скоростью 72 км/?? расстояние между поездами 700м через какое время поезда встретяться.СДЕЛАЙТЕ ПЖ НА ЗАВТРА УМОЛЯЮ МОЛЮСЬ ЗА ВАС

Автор: Гость