Помогите составить программу, которая считает количество всех 3-ехзначных чисел, ??оторые деляться на 20

Информатика
Помогите составить программу, которая считает количество всех 3-ехзначных чисел, ??оторые деляться на 20
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