Покажите что 9^6-27^3 делиться на 39
Алгебра
Покажите что 9^6-27^3 делиться на 39
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отсюда видим что 78 делится на 39
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