Политика - дело каждого? Аргументы за.
Обществознание
Политика - дело каждого? Аргументы за.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не дело каждого,..........
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