Получите всеми возможными способами свинец, сульфат свинца
Химия
Получите всеми возможными способами свинец, сульфат свинца
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Получение свинца: 1)Pb(NO3)2+Zn=Pb↓+Zn(NO3)2 2) Pb(NO3)2+2H2O----электролиз⇒ Pb↓(катод)+O2↑(анод)+2HNO3 3)PbCl2+H2----(300-350°С)⇒Pb+2HCl 4)PbS+2PbO---(800-900°C)⇒3Pb+SO2 5)PbS+H2---(400-600°C)⇒Pb+H2S↑ Получение сульфата свинца: 1)Pb+2H2SO4(конц.)---(кипятить)⇒PbSO4↓+SO2↑+2H2O 2)Pb(NO3)2+H2SO4(разб.)=PbSO4↓+2HNO3 3)PbS+4H2SO4(конц.)--(кипятить)⇒PbSO4↓+4SO2↑+4H2O 4)3PbS+8HNO3(разб)--(кипятим)⇒3PbSO4↓+8NO↑+4H2O 5)PbS+2O2----(300-400°С, время)⇒PbSO4 6)3PbS+4O3---(н.у.)⇒3PbSO4 7)PbS+4H2O2---(н.у)=PbSO4+4H2O
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