С каким центростремительным ускорением движется автомобиль по выпуклому мосту р??диусом 75 м, если его скорость равна 54км/ч

Физика

С каким центростремительным ускорением движется автомобиль по выпуклому мосту р??диусом 75 м, если его скорость равна 54км/ч

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