С каким центростремительным ускорением движется автомобиль по выпуклому мосту р??диусом 75 м, если его скорость равна 54км/ч
Физика
С каким центростремительным ускорением движется автомобиль по выпуклому мосту р??диусом 75 м, если его скорость равна 54км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=V^2/R 54км/ч=15м/с а=(15м/с)^2/75м=3м/с
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