Помогите пожалуйста какие из дробей 3\7 6\7 9\14 5\8 15\28 11\14 можно поставить вместо x что??ы было верно неравенство 19\56 lt; x lt; 37\56
Математика
Помогите пожалуйста какие из дробей 3\7 6\7 9\14 5\8 15\28 11\14 можно поставить вместо x что??ы было верно неравенство 19\56 lt; x lt; 37\56
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3/7 6/7 15/28 5/8 все остальные не подходят
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