Помогите пожалуйста какие из дробей 3\7 6\7 9\14 5\8 15\28 11\14 можно поставить вместо x что??ы было верно неравенство 19\56 lt; x lt; 37\56

Математика

Помогите пожалуйста какие из дробей 3\7 6\7 9\14 5\8 15\28 11\14 можно поставить вместо x что??ы было верно неравенство 19\56 lt; x lt; 37\56

Автор: Гость