Горная порода состоящая из остатков скелетов, раковин, морских организмов

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Горная порода состоящая из остатков скелетов, раковин, морских организмов
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Автор: Гость
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Гость:
Это либо известняк либо ракушечника
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