Помагите написат диолог на тему вид имини лелекы

Українська мова
Помагите написат диолог на тему вид имини лелекы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ты просто закрой глаза и вспомни его значение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумма двух чисел равна 348. Второе число на 6 больше, чем 80% первого числа. Найдите пе??вое число
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнения немножечко неправильно получается
Ответить
Математика
Пожалуста помогите. Подбери сущиствительные, от которых образовались прилагате??тные, обозначь орфограммуна конце слов.
Ответить
Русский язык
СРОЧНО!!!Помогите заранее спасибо . Подчеркните в сказуемое, подлежащие и второстепенные . Поставьте знаки препинанию. Лес затих что случилос...
Ответить
Математика
Есть кучка из 100 камешков. Два игрока по очереди берут из неё от 1до10камушков.Выигр??ваеттот ,кто берёт последний камешек.Может ли начинающий пер...
Ответить