Помагите написат диолог на тему вид имини лелекы
Українська мова
Помагите написат диолог на тему вид имини лелекы
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Гость:
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