Помогиье с гелметрией ребята постройте график
Математика
Помогиье с гелметрией ребята постройте график
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну смотри, первый график - график параболы вида ax^2+bx+c в твоём случае y= (x-2)^2 +4 минус два в скобках от икс- смещение вправо на две единицы и потом все точки поднимаем на 4 вверх. и собственно получается парабола второй график - кубическая парабола смещается на 3 единицы вправо по икс и все точки потом опускаются на 5 вниз. можешь построить в графо построителе и сравнить - получится то, что я описал выше
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