ПОМОГИИИИТЕ(( "Волк гонится за зайцем.Скорость волка 14метров/в секунду а скорость зайца 10метров/в секунду.Вначале расстояние между ними было 120 метров.Каким оно станет через 25 секунд." СПАСИБО)
Математика
ПОМОГИИИИТЕ(( "Волк гонится за зайцем.Скорость волка 14метров/в секунду а скорость зайца 10метров/в секунду.Вначале расстояние между ними было 120 метров.Каким оно станет через 25 секунд." СПАСИБО)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-10=4 4*25=100 120-100=20 20 метров будет между ними
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