ПОМОГИИИИТЕ(( "Волк гонится за зайцем.Скорость волка 14метров/в секунду а скорость зайца 10метров/в секунду.Вначале расстояние между ними было 120 метров.Каким оно станет через 25 секунд." СПАСИБО)

Математика

ПОМОГИИИИТЕ(( "Волк гонится за зайцем.Скорость волка 14метров/в секунду а скорость зайца 10метров/в секунду.Вначале расстояние между ними было 120 метров.Каким оно станет через 25 секунд." СПАСИБО)

Автор: Гость