Помогите #1. И # 2 Срочно !!!
Химия
Помогите #1. И # 2 Срочно !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6 HNO₃ + Al = Al(NO₃)₃ + 3 NO₂ + 3 H₂O Al⁰ - 3e⁻ = Al⁺³ | 3 | 1 N⁺⁵ + 1e⁻ = N⁺⁴ | 1 | 3 2) 2 KMnO₄ + K₂SO₃ + 2 KOH = 2 K₂MnO₄ + K₂SO₄ + H₂O Mn⁺⁷ +1e⁻ = Mn⁺⁶ | 1 | 2 S⁺⁴ - 2e⁻ = S⁺⁶ | 2 | 1
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