Велосипед проехал за 10 минут 2400 м затем в течении 8 минут спускался под уклоном 3000 ?? и после этого проехал еще 1200 м за 4 минуты . Найдите среднюю скорость движения велосипедиста
Физика
Велосипед проехал за 10 минут 2400 м затем в течении 8 минут спускался под уклоном 3000 ?? и после этого проехал еще 1200 м за 4 минуты . Найдите среднюю скорость движения велосипедиста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2400:10=240 (м/мин) 2) 3000:8=375 (м/мин) 3 1200:4=300 (м/мин) 4) (240+375+300)/3=305 (м/мин)
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