Велосипед проехал за 10 минут 2400 м затем в течении 8 минут спускался под уклоном 3000 ?? и после этого проехал еще 1200 м за 4 минуты . Найдите среднюю скорость движения велосипедиста

Физика

Велосипед проехал за 10 минут 2400 м затем в течении 8 минут спускался под уклоном 3000 ?? и после этого проехал еще 1200 м за 4 минуты . Найдите среднюю скорость движения велосипедиста

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