Ответ на вопрос по роману Дубровский почему торжество троякурова было отравлено? Пожалуйста
Литература
Ответ на вопрос по роману Дубровский почему торжество троякурова было отравлено? Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ссора героев, суд – это испытание героев, испытание на честность и чувство собственного достоинства. Фактически судебную тяжбу выиграл Троекуров, он торжествует. «Торжествующий Троекуров … подписал под решением суда совершенное свое удовольствие». «Дубровский стал неподвижен, потупя голову». «Внезапное сумасшествие Дубровского отравило его торжество». Троекуров понял, что зашел слишком далеко. Троекуров хотел наказать своего непокорного соседа. Он желал сломить его гордость и независимость, растоптать его достоинство. Но довести своего противника до сумасшествия он, конечно, не хотел.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Рассмотрите схему и подготовьте сообщение об основных видов тропов. Подберите п??имеры метафор и олицетворений их художественых произведений. О...
Русский язык
Математика
Даны числа: 13,2,48,3,1,15,4,17,60,6,12.Выбери из них: а)чётные и однозначные числа; б)двухзначные и нечётные; в)делители чисел 48 и 60.