Ответ на вопрос по роману Дубровский почему торжество троякурова было отравлено? Пожалуйста

Гость: Гость:

Ссора героев, суд – это испытание героев, испытание на честность и чувство собственного достоинства. Фактически судебную тяжбу выиграл Троекуров, он торжествует. «Торжествующий Троекуров … подписал под решением суда совершенное свое удовольствие». «Дубровский стал неподвижен, потупя голову». «Внезапное сумасшествие Дубровского отравило его торжество». Троекуров понял, что зашел слишком далеко. Троекуров хотел наказать своего непокорного соседа. Он желал сломить его гордость и независимость, растоптать его достоинство. Но довести своего противника до сумасшествия он, конечно, не хотел.)