Перестоновка или перестановкаа или о
Русский язык
Перестоновка или перестановкаа или о
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно писать перестАновка. Естественно, через а пишем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Даны числа: 13,2,48,3,1,15,4,17,60,6,12.Выбери из них: а)чётные и однозначные числа; б)двухзначные и нечётные; в)делители чисел 48 и 60.
Литература
Образ Маши Мироновой из капитанской дочки? 1- Кто она? 2- Описание внешности? 3- Героиня во время захвата крепости? 4- Отношение к Петру Гр...