Как измеряется радиус и металлические свойства атомов в ряду N-P-As

Химия
Как измеряется радиус и металлические свойства атомов в ряду N-P-As
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В данном ряду слева направо усиливаются металлические свойства, а радиус атома увеличивается, т.к. происходит увеличение числа энергетических уровней.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Образ Маши Мироновой из капитанской дочки? 1- Кто она? 2- Описание внешности? 3- Героиня во время захвата крепости? 4- Отношение к Петру Гр...
Ответить
Алгебра
Помогите помогите пж уравнение
Ответить
Физика
Удельная теплоемкость- это физическая величина,которая показывает....
Ответить
Русский язык
ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!! Оформите вступительную часть заявления (от кого подано и кому а??ресовано) 1) От кого подано заявление (Фридрих Энгельс, Э...
Ответить
География
Какой город имеет координаты 6ю.ш. и 107в.д.
Ответить