Как измеряется радиус и металлические свойства атомов в ряду N-P-As
Химия
Как измеряется радиус и металлические свойства атомов в ряду N-P-As
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В данном ряду слева направо усиливаются металлические свойства, а радиус атома увеличивается, т.к. происходит увеличение числа энергетических уровней.
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