Образ Маши Мироновой из капитанской дочки? 1- Кто она? 2- Описание внешности? 3- Героиня во время захвата крепости? 4- Отношение к Петру Гриневу? 5- Черты характера? 6- Моё отношение к герою?

Гость: Гость:

1)Дочь коменданта Белогорской крепости. 2) ."Круглолицая,румяная,с светло-русыми волосами,гладко зачесанными за уша,которые у ней так и горели"-такой мы можем увидеть ее впервые 3)------не помню что там было,но вроде как ее переодели в обычную крестьянку и отвели в дом попа?!это я знаю,а вотт ее поведение..(может сойдет) 4)Он ей нравился,но после как его родители не согласились,она стала его избегать,но вообщем это не важно,они любили друг друга в общем 5) Она очень робкая и чувствительная.Боялась даже оружейного выстрела:"Маша трусиха.До сих пор не может слышать выстрела из ружья:так и затрепещется"-говорила ее мать,Васелиса Егоровна. 6)Мария была очень доброй ,хорошой .Многим как по рассказу видно нравилась.Мария-положительные персонаж.НАДЕЮСЬ ПОМОГЛА)