ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!! Оформите вступительную часть заявления (от кого подано и кому а??ресовано) 1) От кого подано заявление (Фридрих Энгельс, Эвклид Кюрдзидис, Анна Тройко, Мария Хомчик, Петр Нетреба) 2) Кому адресовано (Гео...
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ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!! Оформите вступительную часть заявления (от кого подано и кому а??ресовано) 1) От кого подано заявление (Фридрих Энгельс, Эвклид Кюрдзидис, Анна Тройко, Мария Хомчик, Петр Нетреба) 2) Кому адресовано (Георгий Гулиа, Андрей Шихтер, Владимир Притула, Олеся Капнист)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правый верхний угол- например Директору ( ниже)Георгию Гулиа ( ниже) от Фридриха Энгельса В середине листа с маленькой буквы - заявление ( точка)
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