ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!! Оформите вступительную часть заявления (от кого подано и кому а??ресовано) 1) От кого подано заявление (Фридрих Энгельс, Эвклид Кюрдзидис, Анна Тройко, Мария Хомчик, Петр Нетреба) 2) Кому адресовано (Гео...

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ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!! Оформите вступительную часть заявления (от кого подано и кому а??ресовано) 1) От кого подано заявление (Фридрих Энгельс, Эвклид Кюрдзидис, Анна Тройко, Мария Хомчик, Петр Нетреба) 2) Кому адресовано (Георгий Гулиа, Андрей Шихтер, Владимир Притула, Олеся Капнист)

Автор: Гость