Даны числа: 13,2,48,3,1,15,4,17,60,6,12.Выбери из них: а)чётные и однозначные числа; б)двухзначные и нечётные; в)делители чисел 48 и 60.

Математика

Даны числа: 13,2,48,3,1,15,4,17,60,6,12.Выбери из них: а)чётные и однозначные числа; б)двухзначные и нечётные; в)делители чисел 48 и 60.

Автор: Гость