Даны числа: 13,2,48,3,1,15,4,17,60,6,12.Выбери из них: а)чётные и однозначные числа; б)двухзначные и нечётные; в)делители чисел 48 и 60.
Математика
Даны числа: 13,2,48,3,1,15,4,17,60,6,12.Выбери из них: а)чётные и однозначные числа; б)двухзначные и нечётные; в)делители чисел 48 и 60.
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А) 2, 4, 6 Б) 13, 15, 17 В) 2, 3, 4, 6, 12
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