Даны числа: 13,2,48,3,1,15,4,17,60,6,12.Выбери из них: а)чётные и однозначные числа; б)двухзначные и нечётные; в)делители чисел 48 и 60.

Математика
Даны числа: 13,2,48,3,1,15,4,17,60,6,12.Выбери из них: а)чётные и однозначные числа; б)двухзначные и нечётные; в)делители чисел 48 и 60.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2, 4, 6 Б) 13, 15, 17 В) 2, 3, 4, 6, 12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Как измеряется радиус и металлические свойства атомов в ряду N-P-As
Ответить
Литература
Образ Маши Мироновой из капитанской дочки? 1- Кто она? 2- Описание внешности? 3- Героиня во время захвата крепости? 4- Отношение к Петру Гр...
Ответить
Алгебра
Помогите помогите пж уравнение
Ответить
Физика
Удельная теплоемкость- это физическая величина,которая показывает....
Ответить
Русский язык
ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!! Оформите вступительную часть заявления (от кого подано и кому а??ресовано) 1) От кого подано заявление (Фридрих Энгельс, Э...
Ответить