Рассмотрите схему и подготовьте сообщение об основных видов тропов. Подберите п??имеры метафор и олицетворений их художественых произведений. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРОПОВ:Метафора,Олицитворение,Эпиитет Вот это таблица сфоткать не могу

Гость: Гость:

Синонимы (контекстные, языковые) – близкие по смыслу слова скоро – вскорости – на днях – не сегодня-завтра, в недалеком будущем антонимы (контекстные, языковые) – противоположные по смыслу слова они никогда не говорили друг другу ты, а всегда вы. фразеологизмы – устойчивые сочетания слов, близкие по лексическому значению одному слову на краю света (= «далеко»), зуб на зуб не попадает (= «замерз») архаизмы – устаревшие слова дружина, губерния, очи диалектизм – лексика, распространенная на определенной территории курень, гутарить книжная, научная, разговорная лексика дерзновенный, сподвижник; коррозия, менеджмент; просадить деньги, глубинка Тропы. В рецензии примеры тропов указываются в скобках, как словосочетание. Виды тропов и примеры к ним в таблице: метафора – перенос значения слова по сходству мертвая тишина олицетворение – уподобление какого-либо предмета или явления живому существу отговорила роща золотая сравнение – сопоставление одного предмета или явления с другим (выражаются через союзы как, словно, будто, сравнительную степень прилагательного) яркий, как солнце метонимия – замена прямого названия другим по смежности (т.е. на основе реальных связей) Шипенье пенистых бокалов (вместо: пенящееся вино в бокалах) синекдоха – употребление названия части вместо целого и наоборот белеет парус одинокий (вместо: лодка, корабль) перифраз – замена слова или группы слов, чтобы избежать повторения автор «Горе от ума» (вместо А.С. Грибоедов) эпитет – использование определений, придающих выражению образность и эмоциональность Куда ты скачешь, гордый конь? аллегория – выражение отвлеченных понятий в конкретных художественных образах весы – правосудие, крест – вера, сердце – любовь гипербола – преувеличение размеров, силы, красоты описываемого в сто сорок солнц закат пылал литота – преуменьшение размеров, силы, красоты описываемого ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка ирония – употребление слова или выражения в смысле, обратном буквальному, с целью насмешки Откуда, умная, бредешь ты, голова? Фигуры речи, строение предложений. В задании В8 на фигуру речи указывает номер предложения, данный в скобках. эпифора – повторение слов в конце предложений или строк, идущих друг за другом Мне хотелось бы знать. Отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник? градация – построение однородных членов предложения по нарастанию смысла или наоборот пришел, увидел, победил анафора – повторение слов в начале предложений или строк, идущих друг за другом Железная правда – живой на зависть, Железный пестик, и железная завязь. каламбур – игра слов Шел дождь и два студента. риторическое восклицание (вопрос, обращение) – восклицательное, вопросительное предложения или предложение с обращением, не требующие отклика у адресата Что стоишь, качаясь, тонкая рябина? Да здравствует солнце, да скроется тьма! синтаксический параллелизм – одинаковое построение предложений молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет многосоюзие – повтор избыточного союза И пращ, и стрела, и лукавый кинжал Щадят победителя годы… бессоюзие – построение сложных предложений или ряда однородных членов без союзов Мелькают мимо будки, бабы, Мальчишки, лавки, фонари… эллипсис - пропуск подразумеваемого слова я за свечкой – свечка в печку инверсия – непрямой порядок слов Изумительный наш народ. антитеза – противопоставление (часто выражается через союзы А, НО, ОДНАКО или антонимы Где стол был яств, там гроб стоит оксюморон – соединение двух противоречащих понятий живой труп, пожар льда цитирование – передача в тексте чужих мыслей, высказываний с указанием автора данных слов. Как сказано в поэме Н. Некрасова: «Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить…» вопросно-ответная форма изложения – текст представлен в виде риторических вопросов и ответов на них И опять метафора: «Живите под минутными домами…». Что это означат? Ничто не вечно, все подвержено тлену и разрушению ряды однородных членов предложения– перечисление однородных понятий Его ждала долгая, тяжелая болезнь, уход из спорта. парцелляция– предложение, которое расчленено на интонационно-смысловые речевые единицы. Я видел солнце. Над головой.