5 забытых слов которыми мы пользуемся сейчас
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5 забытых слов которыми мы пользуемся сейчас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Барашек в бумажке-взятка; 2)Алас-прогалина,лужайка в лесу; 3)Авось-возможно, может быть; 4)Бабайка-большое весло прикреплённой к лодке; 5)Брань-битва.
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