Помогите ответить на 5 !!!! приведите примеры демократических и недемократических государств ,известных вам из курса истории Древнего мира и Средних веков .Аргументируйте свою точку зрения .

Гость: Гость:

Пример демократического государства: Древний Рим (возьмем период до н.э). Исходя из нормативно-правовых источников древнего мира (1.свод законов 12 таблиц; 2. Дигесты Юстиниана; 3. Законы Солона и др. источники, их много) можно сказать, что право древнего Рима отражается в правовых источниках по сей день, многие вопросы в сфере договоров были урегулированы древними Римлянами, пускай не идеально, однако Рим всегда стремился урегулировать отношения между своими гражданами, дабы сохранить величие Рима на мировой арене. Недемократическое государство: Русь (если конкретно, то возьмем правление Ивана IV Грозного). Всем известна жесткая, одностороняя политика этого государя, вызванная недоверием к людям с детства. С одной стороны - его боялся запад и восток, но с другой стороны - его боялся свой народ, ибо некоторые его решения, принятые в гневе имели летальных исход для своего народа. Исходя из этого могу сделать вывод, что государство не может быть демократическим, когда власть сосредоточена в 1-х руках и высшей ценностью в то время не являлся человек, а скорее всего отдельный социальный слой - бояре.