Помогите 1. Точка D делит отрезок BC на два отрезка. Известно, что BC=14CM, BD=4CM. Найдите: а) длину отрезка DC; б) Расстояние между точкой B и серединой отрезка DC. 2. Один из углов,образовавшихся при пересечении двух прямы...

Геометрия

Помогите 1. Точка D делит отрезок BC на два отрезка. Известно, что BC=14CM, BD=4CM. Найдите: а) длину отрезка DC; б) Расстояние между точкой B и серединой отрезка DC. 2. Один из углов,образовавшихся при пересечении двух прямых, в 4 раза меньше другого. Найдите эти углы. 3. Луч C-биссектриса lt;(ab). Луч d-биссектриса lt;(ac). Найдите lt;(bd), если lt;(ad)=20 градусов Решить с Дано и Найти

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