Помогите 1 уровнение буква Б

Математика
Помогите 1 уровнение буква Б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30000-6000+и=17000 24 000+и=17000 и=17000-24000 и=-7000
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