ПОМОГИТЕ! 6 класс География

Гость: Гость:

1) Меконг ( Китай) впадает в Южно-Китайское море 2). Маккензи ( Канада ) впадает в море Бофорта 3) Нигер ( Нигерия ) впадает в Гвинейский залив 4) Амазонка( Бразилия,Перу,Венесуэла) впадает в Атлантический океан 5) Щеребеха ( Россия) впадает в Р.Пола