ПОМОГИТЕ! 6 класс География

География
ПОМОГИТЕ! 6 класс География
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Меконг ( Китай) впадает в Южно-Китайское море 2). Маккензи ( Канада ) впадает в море Бофорта 3) Нигер ( Нигерия ) впадает в Гвинейский залив 4) Амазонка( Бразилия,Перу,Венесуэла) впадает в Атлантический океан 5) Щеребеха ( Россия) впадает в Р.Пола
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста с русским языком номером 140 задание
Ответить
Математика
Решительно уравнения (-х-4)-(-2х-20)=10
Ответить
Математика
Товарный поезд прошёл 660 км/ч за 6ч, а скорый преодолел это же расстояние за 5ч.на ск??лько скорость движения скорого поезда больше, чем скорость ...
Ответить
Геометрия
ПОМОГИТЕ!! В правильной четырёхугольной пирамиде сторона основания равна a, высо??а h. Найдите боковое ребро пирамиды
Ответить
Русский язык
Ребус пожалуйста помогите решить
Ответить