ПОМОГИТЕ! 6 класс География
География
ПОМОГИТЕ! 6 класс География
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Меконг ( Китай) впадает в Южно-Китайское море 2). Маккензи ( Канада ) впадает в море Бофорта 3) Нигер ( Нигерия ) впадает в Гвинейский залив 4) Амазонка( Бразилия,Перу,Венесуэла) впадает в Атлантический океан 5) Щеребеха ( Россия) впадает в Р.Пола
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