Помогите 9 ,11 решить .
Математика
Помогите 9 ,11 решить .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9.А,В 10.у-15=30,4=8,10=20,1,2=2,4
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