Помогите. a)Если agt;b и c=d, то всегда ли acgt;bd? b)Если agt;b, то всегда ли a(m)gt;b(m)
Математика
Помогите. a)Если agt;b и c=d, то всегда ли acgt;bd? b)Если agt;b, то всегда ли a(m)gt;b(m)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) с=d получаем ас>bc если с>0 5>3 умножим обе части на любое положительное число, например на 2 , 5*2>3*2 10>6 ас(При умножении на отрицательное число знак меняется) 5>3 5*(-2)>3*(-2) -10< -6 Если а>b am>bm. при m>0 am
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