Помогите. a)Если agt;b и c=d, то всегда ли acgt;bd? b)Если agt;b, то всегда ли a(m)gt;b(m)

Математика

Помогите. a)Если agt;b и c=d, то всегда ли acgt;bd? b)Если agt;b, то всегда ли a(m)gt;b(m)

Автор: Гость